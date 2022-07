Maltempo da Vignanello e Corchiano, Vasanello e Gallese. Anche se a macchia di leopardo la grandine ha colpito duro nella bassa Tuscia e nell'area dei Monti Cimini. Per ora non si hanno notizie di danni, ma i campi in qualche caso sono stati imbiancati. Il fenomeno, che si è traformato in acqua complice anche il caldo, è durato qualche minuto.

A farne le spese anche qualche auto nelle zone dove la grandine si è abbattuta con più violenza. Le foto hanno fatto la comparsa su Facebook quasi subito.