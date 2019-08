Villa Lante, un crollo annunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessun boato. Il muro di Villa Lante è semplicemente scivolato verso il basso, ormai incapace di reggere il peso del terreno interno, alto oltre un metro in più rispetto alla strada su cui ha collassato. Tutto è successo intorno alle 23,30 di giovedì. Subito è scattato l'allarme. Le famiglie che vivono vicino non hanno sentito nulla fino all'avvicinarsi delle sirene. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia locale per mettere in sicurezza l'area. A raccontare quei momenti è il sindaco Giovanni Arena: «I pompieri con la ruspa hanno fatto cadere un altro pezzo di muro che stava cedendo. Poi, la Municipale ha transennato tutto. Alle 3 di notte, la viabilità era già stata riaperta per evitare l'isolamento delle famiglie che vivono lì. Ora chiediamo alla Soprintendenza un intervento immediato. Noi siamo a disposizione per collaborare», rimarca.Nessun ferito, ma ieri la rabbia era tanta: «In quel tratto c'erano delle crepe», ripetono in paese i bagnaioli, visceralmente legati alla loro perla. E Franco, che vive proprio vicino al muro sud-est della dimora, avverte: «Ce ne sono altre più avanti, proprio dove c'è un piccolo parcheggio». Insomma, la paura è che l'incidente possa ripetersi. Lo teme anche Arduino Troili, già consigliere comunale del Pd: «Ci sono altre lesioni visibili. Ma quello del muro non è il vero problema: da uno studio dell'Università della Tuscia i platani di Villa Lante sono malati e stanno morendo. Ho scritto a diversi consiglieri perché facciano qualcosa». Ieri mattina nella zona un continuo via vai. Tra quanti hanno effettuato il sopralluogo, anche Matilde Amaturo, funzionaria della Soprintendenza, in rappresentanza del Polo museale del Lazio, diretto da Edith Gabrielli e cui fa capo il sito. «Siamo pronti a intervenire con somma urgenza - sottolinea - tramite una ditta che verrà a verificare la situazione ed effettuare gli interventi necessari». I primi sono partiti già nel pomeriggio di ieri. Oltre al ripristino dei circa 20 metri crollati, verrà anche verificata la solidità di tutta la cinta muraria. «Faremo il necessario. Il sopralluogo sarà affidato ad architetti e ingegneri che studieranno il perimetro». Rispetto alle voci secondo cui la presenza di crepe nella porzione collassata sarebbe stata comunicata alla Soprintendenza, Amaturo replica: «Nessuna segnalazione da esterni».Anche il Comune di Viterbo era sul posto. «Il tratto - spiega l'assessore Elpidio Micci - è stato transennato e messo in sicurezza. Ho parlato con i custodi di Villa Lante e so che la Soprintendenza interverrà per verificare la staticità del muro e rifare quello pericoloso», conferma. Anche la consigliera Elisa Cepparotti ha voluto vedere coi propri occhi l'accaduto: «Non conosciamo le cause del crollo e siamo stati fortunati che al momento non passasse nessuno. Ma chiediamo che la Soprintendenza riconosca al sito il valore che merita. Proporremo un tavolo così da discutere su come preservare e valorizzare la struttura».