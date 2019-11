Tre giovani denunciati a Vignanello, rubavano nei distributori automatici

I carabinieri della stazione di Vignanello stavano indagando su furti avvenuti di notte, dove dei ladri rubavano nei distributori automatici dopo essersi introdotti furtivamente nei locali dove erano posizionate, solitamente uffici o esercizi aperti al pubblico. Gli stessi carabinieri hanno intensificato i servizi esterni di prevenzione e proprio in uno di questi, in piena notte, hanno fermato un’auto sospetta con a bordo tre giovani italiani di età compresa tra i 19 e i 25 anni, e li hanno trovati in possesso di oggetti atti allo scasso oltre ad un sacchetto pieno di monete per un totale di quasi 50 euro, probabilmente rubato da un distributore automatico della zona. I tre sono stati identificati, denunciati quali sospetti per i furti avvenuti e tutto il materiale è stato sequestrato. © RIPRODUZIONE RISERVATA