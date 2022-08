Incidente stradale a Vignanello: ferita una donna.

Il fatto si è verificato nel centro storico della cittadina cimina poco dopo le 8. Una donna anziana è rimasta ferita dopo essere stata investita da un'auto. La donna trasferita in ambulanza all'Ospedale di Civita Castellana succesivamente è stata trasferita in elicottero al Gemelli di Roma. Sul posto per stabilire la dinamica sono intervenuti gli uomini della polizia locale e i carabinieri.