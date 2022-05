Domenica 1 Maggio 2022, 09:55 - Ultimo aggiornamento: 09:57

Tragedia alle porte di Vignanello nel pomeriggio di ieri. Un imprenditore di Civita Castellana di 66 anni, Primo Cimarra, è morto in un incidente stradale sulla variante Cimina.

Moto contro auto a Vignanello, muore un imprenditore di Civita Castellana

L'uomo, che aveva avviato un'azienda di impianti elettrici tra le più attive nel distretto industriale, viaggiava a bordo di una moto e si è scontrato con un'auto che arrivava nell'altro senso di marcia.

Al volante dell'auto un cinquantenne di Vasanello. Insieme a Cimarra, su altre moto, anche due suoi amici.

Lo scontro è stato violentissimo e per Cimarra, nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri per stabilire la dinamica dell'incidente e decongestionare il traffico, che sì è bloccato all'altezza del bivio della circonvallazione Cimina con Vignanello.

Sul posto anche un'ambulanza del 118 e l'eliamabulanza pronta per trasportarlo in un ospedale romano attrezzato. Ogni tentativo di rianimarlo da parte dei sanitari è stato però inutile.

Negli anni Settanta un altro componente della famiglia Cimarra perse la vita in seguito ad un incidente stradale, sempre con la moto.