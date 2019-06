Vignanello, incidente in campagna: coltivatore di 26 anni morto schiacciato dal trattore

Nel primo pomeriggio a Vignanello (in provincia di Viterbo) un giovane è morto schiacciato dal trattore che stava guidando. Si tratta di un ragazzo di 26 anni, che era di ritorno da un terreno in campagna in cui aveva svolto un lavoro. Il mezzo ha urtato un ostacolo e è ribaltato, schiacciandolo.



Sul posto sono arrivati l'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e i carabineri. Al vaglio di questi ultimi le cause dell'incidente, per poter stabilire la dinamica dell'incidente.



Ultimo aggiornamento: 17:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA