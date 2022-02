Un incendio ha interessato il ristorante "Il Vicoletto " a Vignanello (Viterbo) nella centrale piazza della Repubblica, nel centro storico del paese.

I vigili del fuoco ancora al lavoro. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione, per gli accertamenti del caso. Per ora non è stata stabilità la natura dell'incendio.

Il ristorante, con un soffitto in legno, è parte di un fabricato risalente al XV secolo di adiacente alla Chiesa collegiale.