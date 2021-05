Vignanello, Gallese e Corchiano: bandiere in strada contro le scorie. Una nuova forma di protesta è partita dai tre Comuni

INon si fermano le iniziative dei comuni del Biodistretto della via Amerina, in opposizione all'impianto di scorie nazionale nucleari tra Vignanello, Gallese e Corchiano.

In questi giorni cittadini e associazioni stanno esponendo, lungo le principali arterie, anche in strade secondarie e in prossimità dell'abitato dei tre centri, bandiere e striscioni con la scritta No alle scorie per contestare la proposta.

A Gallese il sindaco Danilo Piersanti ha convocato per il giorno 22 di questo mese alle 17,45 in Piazza Castello nel cuore del centro storico un incontro pubblico in cui illustrerà il lavoro svolto finora dal Comitato Tecnico ed amministratori per ostacolare l'eventuale impianto di stoccaggio nel territorio gallesino e le future azioni che intenderà intraprendere l'amministrazione comunale a tal proposito.

«Invito tutta popolazione a partecipare ha detto Piersanti - così da poter avere un valido confronto utile a tutta la popolazione . Le osservazioni redatte dal Comitato Scientifico del Biodistretto ed altri esperti in merito ai dati della Sogin, hanno bocciato il progetto poiché la peculiarità del territorio, le bellezze naturali e storico artistiche, oltre una produzione agricola eccellente non sono compatibili con la possibilità di realizzare il sito.»

