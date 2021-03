Vignanello, chiuso per Covid il Comune: diffusione rapida, sale la preoccupazione

Chiuso per Covid il Comune di Vignanello. La decisione questa sera, dopo la scoperta di un secondo contagiato. L'annuncio sui social.

"A causa della comunicazione di un altro caso di positività tra gli impiegati comunali, oltre a quello già accertato e in isolamento domiciliare da 6 giorni in quanto collegato ad un link precedente, il Comune di Vignanello è stato chiuso con ordinanza sindacale fino al 7 di marzo in via cautelativa per l'applicazione dei Protocolli Covid", fa sapere il vertice dell'ente. I servizi comunali saranno garantiti in modalità smart working. Saranno, invece, garantiti in presenza i servizi essenziali non erogabili in modalità a distanza.

Numerose le quartene preventive attivate in attesa di tampone. "Ci preoccupa non poco - ammettono dal Comune - la rapidità di diffusione del virus in paese e stiamo cercando, con il supporto anche dei medici di base, di capire se siamo interessati da qualche forma specifica di variante ed eventualmente quale. Si invitano i cittadini, anche in assenza di febbre e con sintomi lievi, quali tosse o pizzichio alla gola, a rivolgersi immediatamente ai medici di famiglia o pediatri".

Quindi si raccomanda “massima prudenza, evitando di mettere in atto tutti quei comportamenti che appartengono a una normalità che ancora non c'è”.

