Vigili del fuoco salvano un bulldog finito in un pozzo a Capranica: l'animale ora sta bene

Era scappato da casa ed è finito in un pozzetto delle acque nere. Se non se ne fosse accorta una passante in via Alcide De Gasperi, a Capranica, quel bulldog inglese non sarebbe sopravvissuto. Invece la donna ha chiamato i soccorsi e la squadra 1A dei vigili del fuoco di Viterbo è subita intervenuta e in un'ora è riuscita a portarlo in salvo.



L'animale, che un paio di mesi fa aveva avuto un ictus, è stato recuperato e riconsegnato alla proprietaria che lo ha subito portato da un veterinario per i controlli. Le sue condizione sono comunque buone. Sul posto anche il sindaco nonché presidente della Provincia, Pietro Nocchi: «Grazie ai vigili del fuoco sempre pronti a intervenire in caso di necessità». © RIPRODUZIONE RISERVATA