“Vietato andare a scuola con i mezzi”: a Civita Castellana gli studenti per un giorno tutti a piedi

Si è celebrata a Civita Castellana (Viterbo) la giornata “A scuola su due piedi”. Gli alunni delle scuole elementari e medie, partiti da vari punti della città, hanno raggiunto le proprie aule indossando una maglia appositamente ideata dagli studenti.L’iniziativa è nata dal concorso del 2015 istituito dal Comune, in cui fu scritta un’ordinanza sindacale firmata da tutti i bambini della classe vincitrice di quell’anno. Essa ordina «che il primo giorno non festivo del mese di ottobre di ogni anno scolastico, si celebri la giornata “A scuola su due piedi”. In tale giorno sarà severamente vietato recarsi a scuola con qualsiasi mezzo che non siano le proprie gambe (fatte le dovute eccezioni per i disabili)».Per coloro che risiedono in zone molto distanti sono stati trovati dei parcheggi che funzionano come punto di raccolta per tutti i partecipane, oltreché come punto di arrivo della auto. La manifestazione è stata coordinata dall'assessore Vanessa Losurdo, insieme alla polizia locale e gli uffici comunali.