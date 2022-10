Domenica 9 Ottobre 2022, 05:45

Dieci sacchi per l’immondizia pieni zeppi di bottiglie di vetro, tappi e cartacce. E poi altri rifiuti “speciali”: un seggiolino per bambini, mascherine anti Covid usate, scarponi e scarpette, avanzi di cibo, scatolame vario.

Bottino consistente e “prede” decisamente sorprendenti per la caccia grossa ai rifiuti organizzata a viale Trento dal Comitato cittadino per la sicurezza e la riqualificazione di Viterbo. Venerdì scorso la prima iniziativa di altre in programmazione.

“Come debutto è andato bene, siamo più che soddisfatti del risultato raggiunto con i pochi mezzi a nostra disposizione”, commenta Massimo D’Alessio, portavoce del comitato. Nel giro di un paio di ore, dalle 15 alle 17, muniti di pettorine fluorescenti con tanto di leone di Viterbo stampato sul petto, guanti, rastrello e buona volontà, i partecipanti – una decina in tutto – hanno tirato a lucido la metà del viale. Quando è stato necessario, hanno usato direttamente le mani per togliere i tappi di bottiglia incastrati nel terreno.

In campo c’erano sia i residenti che i commercianti, qualcuno ha aperto il negozio un po’ più tardi rispetto al solito, ma è voluto esserci a tutti i costi per dare il proprio contributo. La pulizia straordinaria è stata una occasione per passare un po’ di tempo insieme, condividere i ricordi e tornare a vivere il viale con i suoi grandi spazi. Al termine delle operazioni, i sacchi pieni di immondizia sono stati radunati all’inizio della via e portati via dagli operatori di Viterbo Ambiente, preavvisati dal Comune.

L’iniziativa è stata utile anche per fare una specie di richiamo sulle criticità della zona: “Lungo il viale ci sono pochi cestini, ne servono di più e con una capienza maggiore. Quelli attuali si riempiono subito”. Soprattutto di bottiglie di alcolici. Infatti il viale ne è spesso invaso. Anche per questo il comitato chiede più controlli sulle attività commerciali di vicinato: “Bisogna vietare di consumare alcolici in strada”. C’è poi il problema della scarsa illuminazione, soprattutto adesso che le giornate “si accorciano”. La parte interna del viale è praticamente al buio.

Problemi che nascono da anni di incuria. Il comitato ha fornito un quadro dettagliato alla nuova amministrazione, che appena insediatasi si è detta pronta a intervenire a breve con un piano di riqualificazione dell’area. Il Comitato infatti si propone come un soggetto che vuole collaborare con le istituzioni.

Intanto si pensa a nuove iniziative. Oltre alle giornate ecologiche come quella di venerdì, si guarda adesso alle feste di Natale e alla possibilità di organizzare una giornata dedicata alle famiglie, con un mercatino dell’artigianato e stand gastronomici delle attività commerciali presenti in zona. “Non sarà facile visti i tempi ristretti, ma ci proveremo”, assicurano quelli del comitato.