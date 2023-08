Viaggiava con un panetto di hashish nascosto nel cruscotto, arrestato

In auto con un panetto di hashish, arrestato 38enne.

Nella notte tra il 23 e il 24 agosto a Soriano nel Cimino, i carabinieri della compagnia di Viterbo hanno tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 38ennne. Militari della locale Stazione che da qualche tempo seguivano i movimenti, hanno fermato l’uomo in autovettura in località Querciarello, trovandolo in possesso di un panetto da circa 85 grammi di hashish nascosto nel cruscotto dell'auto. La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione, consentendo l’ulteriore rinvenimento di un bilancino di precisione, presumibilmente utilizzato per la pesatura della sostanza.

I reperti sono stati posti sotto sequestro e il 38enne è stato ristretto agli arresti domiciliari.