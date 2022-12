Sabato 17 Dicembre 2022, 05:10

Fuori dalla scuola su due piedi. È la storia della professoressa d’arte e immagine Floriana Vaglio, di Civita Castellana. La trentaseienne ex consigliera comunale di Forza Italia dal cinque dicembre è rimasta senza cattedra. Fino a quel giorno insegnava alle medie di Fiano Romano. All’improvviso si è ritrova disoccupata per “colpa” del sistema di convocazione per l’assegnazione delle ore di lezione. Il sogno che inseguiva da studente si è interrotto bruscamente.

Si è appellata prima ai canali istituzionali e nei giorni scorsi ha scritto anche al premier Giorgia Meloni per farle presente la situazione in cui si è venuta a trovare. La causa del suo allontanamento - a quanto sostiene - è da addebitare dell’algoritmo presente nel computer del Ministero della pubblica Istruzione che assegna gli incarichi ai docenti. L’ha esclusa, dopo che da settembre già aveva iniziato le lezioni e concesso spazio ad altre colleghe con un punteggio molto più basso del suo. E cosi dopo quattro anni di supplenze e in attesa di partecipare al concorso per diventare di ruolo deve restare tutte le mattine a casa e cercare di sbollire la rabbia. «Il sistema – racconta – ha scelto altre colleghe e io non l’ho accettato questo metodo. Ho provveduto a fare ricorso al Provveditorato degli studi di Roma, ma la risposta è stata negativa».

Il Provveditorato infatti ha detto picche, motivando l’esclusione dalle lezioni con varie argomentazioni, poi ha concluso in un burocratese stretto: «Il sistema, nel rispetto del principio della domanda ed in armonia con la partecipazione degli aspiranti ad un solo turno di nomina per classe di concorso, non ha potuto assegnarle alcun incarico. Per le ragioni esposte il suo reclamo non può essere accolto». Amen. Ma lei non si è persa d’animo ed ha inviato una pec alla casella postale del primo ministro Giorgia Meloni.

«Spero che qualcuno del suo staff prenda in esame la mia situazione dopo quella lettera – dice Vaglio – perché di stare a casa non ne ho proprio voglia. Mi mancano i miei alunni. Sembra impossibile che per ottenere il diritto al lavoro si debba correre dietro ad un algoritmo nonostante la mia scelta sia stata presentata in centocinquanta scuole del Lazio e tutte ora risultano occupate. Resto incredula, ma non mollo: mi ha escluso un sistema per me maledetto. Dopo tanti anni di precariato non pensavo di finire dentro a questo vortice da dove è difficile uscire».