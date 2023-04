Giovedì 20 Aprile 2023, 05:25

In via Genova e zone limitrofe continuano i raid dei cinghiali. "Dal parco dell'Arcionello escono ogni giorno in cerca di cibo, io ne vedo sempre tre, quelli più piccoli e forse più intraprendenti", spiega un residente mentre mostra il video dell'assalto a un mastello girato il 12 aprile qui vicino. "La soluzione? Non è facile. Secondo me dovrebbero catturarli con le trappole, come hanno fatto in Trentino con l'orsa, e poi portarli in zone più adatte a loro".

Ieri a terra avanzi di frutta, ortaggi e una testa di agnello. Rimasugli del saccheggio perpetrato martedì mattina, giorno di raccolta dell'umido. "Prima buttavano giù i mastelli, adesso hanno imparato a svuotare anche i cestini piccoli". Quelli fissi a terra per i rifiuti da passeggio. "Come ci riescono? Con i denti afferrano la busta dalla parte del nodo esterno e poi tirano". La sporcizia crea disagi ai commercianti. "Per venire in negozio la gente è costretta a passare attraverso l'immondizia".

Lo scorso 8 marzo la sindaca ha incontrato i cittadini della zona per spiegare come comportarsi. Frontini annunciò una ordinanza che doveva entrare in vigore entro la fine del mese scorso con nuovi orari per l'esposizione dei mastelli: non più dalla sera per il mattino seguente, ma direttamente la mattina, riducendo a due-tre ore la forbice prima del ritiro. La modifica non piace: "E' un tempo troppo ristretto e che non si concilia con le esigenze di molti, c'è chi lavora di notte e la mattina dorme". A oggi comunque l'orario è sempre lo stesso di prima.

Il Comune aveva annunciato anche l'invio di otto ispettori ambientali che avrebbero dovuto multare le persone sorprese a dare da mangiare ai cinghiali. "Qui non abbiamo visto nessuno fare multe", dice una residente del condomino al civico 3 di via Belluno che una decina di giorni fa è stata costretta a chiamare la polizia locale a causa di ungulati imbizzarriti sotto casa. Anche senza multe la "moda" di dare cibo ai cinghiali sembra in calo. "A forza di ripeterlo forse le persone hanno capito che dovevano smettere - dice Marco Borgognoni, titolare della Piccola Formaggeria Artigiana, davanti all'ingresso del parco dell'Arcionello -. Ho visto gente dare agli ungulati pezzi di pizza interi direttamente in bocca, con il serio rischio di ricevere un morso. Gli ispettori? Intanto consiglio di installare un cartello con il divieto e la relativa sanzione monetaria".

Borgognoni paga regolarmente la Tari, ma per evitare che i rifiuti del caseificio finiscano a terra come quelli degli altri, preferisce portarli a casa. "E' una questione di decoro e rispetto nei confronti di chi vive qui. Si potrebbe ovviare se venissero installasse gabbie a protezione dei cassonetti".

E urge la pulizia da parte della Provincia del canneto intorno a fosso Lupara, quasi a ridosso delle abitazioni. Un giungla. "E' lì che adesso si trovano le nidiate dei cinghiali appena nati", spiega Borgognoni ormai un esperto di questi animali.