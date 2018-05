Vetralla: torna il secolare Sposalizio dell'albero tra cerro e quercia

di Carlo Maria Ponzi

Martedì 8 maggio: si tiene a Vetralla, nell’area antistante l’Eremo di Sant’Angelo, una delle più celebri feste di primavera della Tuscia viterbese, lo Sposalizio dell’albero. Con il secolare rito, la comunità vetrallese riconferma il possesso dei boschi di Monte Fogliano, donati da Papa Eugenio IV nel 1432.



La festa prende il via nella prima mattinata, con un corteo di figuranti in costume che raggiunge l’Eremo. L’atto di possesso consentirà poi di dar vita al momento clou del suggestivo appuntamento: unire in matrimonio due alberi, un cerro e una quercia, adornati e uniti con veli e fiori selvatici.



Il programma prevede questa articolazione:



ore 9,30 (piazza Vittorio Emanuele): partenza del corteo storico e sfilata in costume d’epoca alla volta di Monte Fogliano con la partecipazione del Gruppo sbandieratori, dei Cavalieri, del complesso bandistico “Ottavio Pistella”, del gruppo delle Popolane vetrallesi, gli alunni delle scuole;



ore 11,00 (piazzale antistante l’Eremo di S. Angelo): cerimonia dello Sposalizio dell’albero per il rinnovo del possesso del “Bosco” e dell’Eremo, al termine della quale cerimonia verrà consegnata a un cittadino meritevole una pergamena realizzata da Stella Tofone del Movimento artistico Vetrallese.



Segue l’“Imbandigione” ovvero il tradizionale rinfresco offerto a tutta la cittadinanza;



ore 16,30: con partenza da largo Marconi, passeggiata all’eremo di San Girolamo, piccolo complesso completamente scavato in una roccia di origine vulcanica che emerge dal terreno della faggeta, fittamente lavorato nel tempo per creare ambienti, ripari, sedute e passaggi da Fra Girolamo Gabrielli che, nato da una nobile famiglia senese, vi si ritirò in penitenza nel 1525.

Lunedì 7 Maggio 2018



