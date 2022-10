Spaccio davanti alla villa comunale, trentenne fermato con 3 etti di hashish

Spaccio davanti alla villa comunale di Vetralla, i carabinieri hanno fermato un 30enne con tre etti di hashish.

Nella serata del 19 ottobre, in via Don Benedetto Baldi, davanti la villa comunale, i carabinieri della compagnia di Viterbo e della locale stazione hanno controllato un trentenne vetrallese, trovato in possesso di circa un grammo di hashish.

La successiva perquisizione in abitazione ha permesso il rinvenimento di 3 etti della stessa sostanza, suddivisi in tre panetti, determinando l’arresto dell’uomo, ristretto agli arresti domiciliari.