Omicidio di Vetralla, al via la raccolta di fondi per aiutare la mamma di Matias

Parte la raccolta fondi per aiutare la mamma di Matias. Dopo il terribile omicidio di martedì 17 novembre a Cura di Vetralla (Viterbo), in cui ha perso la vita il bambino di 10 anni, il Comune in accordo con la famiglia ha deciso di apire un apposito conto corrente per raccogliere fondi.

L'iniziativa, sostenuta dall'amministrazione di Vetralla con l'impegno del sindaco Sandrino Aquilani, prende il via oggi. Per donare e aiutare la mamma di Matias si può inviare i fondi su un apposito conto corrente:

IBAN: IT36T0893173350000040019756 BANCA LAZIO NORD

Il conto è intestato al COMUNE DI VETRALLA - RACCOLTI FONDI

Matias è morto nella sua casa per mano del padre 44enne Mirko Tomkow, arrestato subito dopo il fatto dai carabinieri di Viterbo. L'omicida al momento è ristretto in carcere

L'ultimo abbraccio a Matias: un intero paese si è stretto intorno al bimbo ucciso dal padre Le foto