Vetralla, la Regione Lazio finanzia con 200 mila euro la ristrutturazione della palestra comunale

Il Comune di Vetralla (Viterbo) ha ottenuto il finanziamento di 200 mila euro dalla Regione Lazio “per il completamento delle opere pubbliche di interesse locale”.



I fondi, secondo quanto ha comunicato l'amministrazione comunale vetrallese, serviranno a finanziare il completamento della palestra della frazione di Cura, in via Aldo Moro, la quale finalmente dopo molti anni potrà tornare al servizio della comunità.



Nello stesso capitolo di finanziamenti della Regione figurano contributi anche per il Comune di Bagnoregio per il completamento del cimitero, oltre che per opere pubbliche a Caprarola e Castiglione in Teverina © RIPRODUZIONE RISERVATA