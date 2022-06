Bruciano 20 ettari di vegetazione a Vetralla, al lavoro Vigili del fuoco e mezzi aerei

Giornata intensa per i Vigili del fuoco di Viterbo, che hanno dovuto affrontare nel pomeriggio di oggi due grandi incendi avvenuti tra Vetralla e Viterbo. Quello più impegnativo per le squadre di soccorso è divampato tra le località Cinelli e Casaloni dove sono andati in fumo oltre venti ettari tra colture, bosco e sterpaglie. Alcune abitazioni sono state lambite dalle fiamme e due annessi agricoli sono andati bruciati; nessuno è comunque rimasto ferito.

I pompieri sono intervenuti con due squadre, una giunta da Viterbo e l’altra da Tarquinia, oltre due mezzi aerei della flotta regionale e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Sul posto anche quattro squadre della Protezione civile.

L’altro vasto incendio si è invece sviluppato nella zona di Norchia (Cinelli), dove il fuoco è arrivato a lambire il territorio di Monte Romano nella zona del poligono. Qui i Vigili del fuoco sono riusciti a bloccare il fronte delle fiamme prima che raggiungessero delle abitazioni e un’altra ampia zona rurale. Sul posto anche i carabinieri forestali per gli accertamenti del caso.