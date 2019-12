Vetralla, hacker si spaccia per fornitore e truffa un'azienda agricola: denunciato

Un imprenditore agricolo della zona di Vetralla, insospettitosi per il mancato pagamento dei bonifici effettuati ai suoi fornitori, per migliaia di euro, si è rivolto ai carabinieri. Gli investigatori, tramite il tracciamento elettronico, hanno scoperto un 60enne di origine pachistane: il truffatore, dopo aver carpito informazioni dai sistemi informatici dell’azienda agricola, si spacciava per un fornitore e si faceva accreditare i pagamenti, riuscendo nel caso denunciato a farsi accreditare una fattura di oltre 10.000 euro, su un conto corrente acceso appositamente che poi svuotava.

Il truffatore è stato individuato dai carabinieri della stazione di Vetralla e denunciato alla Procura della repubblica per il reato di frode informatica ed accesso abusivo a sistema informatico