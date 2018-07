Vetralla, fine settimana con la Sagra della patata

di Ugo Baldi

Il 27-28-29 e 30 luglio a Vetralla torna la Festa della Patata nella sua quarta edizione.

In una nuova e suggestiva location in aperta campagna, località Madonna del Ponte, via Aurelia bis km 27,700. Dalle ore 17 si aprono le porte con laboratori per bambini, escursioni guidate, mercatini di artigianato locale e mostre d'arte. Un'offerta culinaria particolarmente attenta nell'utilizzo di prodotti freschi, stagionali e di elevata qualità come gnocchi fatti a mano e tante verdure, tutte rigorosamente bio. Ampia scelta tra piatti vegetariani, fritti, ciambelline di patate, grigliate e ovviamente gnocchi, con la possibilità anche di ordinare porzioni d'asporto. Una line-up speciale quest'anno con i concerti di Gianni Drudi (27/07), Flaminio Maphia (28/07), Abi Dj e la sua selezione latinoamericana (29/07), fino a terminare con lo spettacolo teatrale "Nun semo sole " della compagnia teatrale "I Dialettti " (30/07). Insomma una 4 giorni fatta di cultura, sapori e musica. Un piccolo villaggio immerso nella natura dove far giocare i più piccoli comprendendo l'importanza culturale e ambientale del territorio e godere, per i più grandi, delle deliziose pietanze, attività e concerti live e, in occasione dell'eclisse di Luna più lunga del secolo, il 27 luglio sarà possibile osservare il fenomeno direttamente dal telescopio. Non perdetela, dal 27 al 30 Luglio a Vetralla a cura dell'Associazione "Francis & Friends".

Luned├Č 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:04



© RIPRODUZIONE RISERVATA