Fermo in auto con 15 grammi di marijuana, arrestato a Vetralla

Fermo nella macchina allo stop con 15 grammi di marijuana, arrestato. I carabinieri della stazione di Vetralla, durante un apposito servizio di osservazione, hanno sorpreso una macchina ferma a un incrocio, probabilmente in attesa di qualcuno.



I militari hanno così deciso di controllare il guidatore e perquisire l’autovettura. Nella perquisizione effettuata sono stati trovati 15 grammi di marijuan,a oltre al materiale per dividere la droga trovato in casa dell'uomo.



I carabinieri hanno dichiarato il soggetto in arresto per spaccio e lo hanno messo a disposizione della Procura di Viterbo. © RIPRODUZIONE RISERVATA