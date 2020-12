Trovato con un etto di cocaina, finisce agli arresti domiciliari. I carabinieri della stazione di Vetralla hanno fermato, al termine di un servizio di osservazione in paese, un uomo che sospettavano essere uno spacciatore di cocaina.

Sottoposto a perquisizione personale e al suo domicilio, è stato trovato in possesso di un etto di cocaina.

Immediatamente i carabinieri lo hanno dichiarato in arresto e poi lo hanno posto in regime di detenzione domiciliare.

