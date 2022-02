Spaccio di cocaina davanti alla stazione, un arresto e una denuncia

I carabinieri della stazione di Vetralla, durante un servizio di pattuglia mirato a controllare le vie centrali ed i luoghi maggiormente frequentati, hanno notato davanti allo scalo ferroviario di Vetralla due uomini di origini africane che parlottavano e si scambiavano qualcosa.

I due, alla vista dei carabinieri, avrebbero tentato di dissimulare il loro atteggiamento, ma i militari si sono portati vicini ai due, li hanno fermati e sottoposti a perquisizione personale. Uno dei due aveva 15 grammi di cocaina. Entrambi stati portati in caserma, l’ uomo originario del Camerun è stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza della caserma mentre l’altro, originario della Nigeria, è stato denunciato in stato di libertà.