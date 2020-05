Vetralla, colto sul fatto mentre spaccia dosi di eroina: arrestato

Spaccia eroina in centro, arrestato in flagranza di reato. I carabinieri della stazione di Vetralla, al termine di un servizio appositamente organizzato per contrastare un canale di spaccio di eroina sul territorio, hanno bloccato un uomo originario di Roma ma residente a Vetralla.



Il sospettato è stato bloccato mentre cedeva 2 dosi di eroina, da un grammo, a un assuntore del luogo. Immediatamente i carabinieri della stazione lo hanno dichiarato in arresto e hanno perquisito la sua abitazione, trovando un altro mezzo grammo di eroina, oltre al materiale per pesare e confezionare le dosi. Così da accrescere il quadro indiziario sull’ipotesi dello spaccio.



Al termine delle perquisizioni l'arrestato è stato condotto in caserma, ristretto presso le camere di sicurezza della compagnia carabinieri e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria di Viterbo. © RIPRODUZIONE RISERVATA