Sfiorata la tragedia nel pomeriggio di oggi alla Villa Comunale di Vetralla "Pietro Canonica". Poco prima delle 18 un'enorme ramo di una quercia secolare è caduto sui giochi per bambini che si trovano proprio all'ingresso del grande parco. Sotto l'albero è finito anche un passeggino, fortunatamente vuoto, lasciato dalla mamma di un bambino nei pressi del chiosco.



Solo il caso ha voluto che non ci siano stati feriti: nonostante nel parco "Canonica" c'erano moltissime persone a passeggio e bambini a giocare, nel momento in cui il grosso ramo si è staccato dalla quercia, sugli scivoli in legno non c'era nessuno, altrimenti le conseguenze sarebbero state ben più gravi.



Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, si sono recati i carabinieri della stazione di Vetralla, gli agenti della Polizia Locale e personale della Protezione Civile © RIPRODUZIONE RISERVATA