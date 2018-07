Vetralla, Brunetta celebra un matrimonio in un castello

Renato Brunetta, ex ministro ed esponente di spicco di Forza Italia, ha indossato la fascia tricolore per celebrare un matrimonio a Vetralla. La sposa, infatti, era la figlia dell'ex sindaco del paese, Sandrino Aquilani. La cerimonia presieduta da Brunetta si è svolta in una location d'eccezione, un castello del paese, con tanto di figuranti in costume medievale, falconieri e altre attrazioni a tema.

Domenica 1 Luglio 2018



