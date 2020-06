Nasconde hashish in casa, i cani lo trovano: arrestato un trentatreenne a Cura di Vetralla

Spaccio, arrestato 33enne di Vetralla. Questa mattina i carabinieri della locale stazione, con l'ausilio del gruppo cinofilo di Roma - e su delega della Procura di Viterbo - hanno fatto irruzione nell'appartamento dell'uomo, nella frazione di Cura di Vetralla, in cerca di stupefacenti.



I militari, dopo un'attenta perquisizione con i cani antidroga, hanno rinvenuto 40 grammi di hashish per circa dieci dosi e materiale da confenzione. Tanto è bastato per far scattare l'arresto per detenzione di sostanza stupefacente.



Il 33enne è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA