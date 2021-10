Martedì 5 Ottobre 2021, 06:20

Pentacampeon: per lui c’è la manita. O la cinquina, come quella – politica – che ha rifilato ai suoi avversari: Sandrino Aquilani è sindaco di Vetralla per la quinta volta. La prima nel 1989, l’ultima ieri, dove da solo ha preso più voti dei suoi avversari messi insieme. Insomma, se fosse stato un Comune con più di 15 mila abitanti avrebbe vinto al primo turno. Eppure, quando manca ancora qualche residuo da scrutinare, non nasconde l’emozione: «Sono contento come quando ho vinto la prima volta, sono lo stesso di allora».

Questo il risultato secco: a Aquilani (Noi tra la gente) il 59,69 per cento (3.973 voti), a Flaminia Tosini (Vetralla futura) 1.652 (24,82) e a Sandro Costantini (Passione civile 4.0) 1.031 (15,49). Prendono rispettivamente 11, 3 e 2 seggi.

Affluenza in calo di circa 10 punti rispetto alle precedenti elezioni amministrative: si è infatti passati dal 73,15 di cinque anni fa all’attuale 63,04. «Sono felice di questo riconoscimento ad un lavoro fatto non solo nella campagna elettorale: credo che sia anche un premio alla condotta precedente – dice il neo sindaco - della vita e dell’amministrazione comunale. E’ la quinta legislatura e mi dà veramente una grande gioia».

Cosa altro ha in mente per Vetralla? «Ho un programma molto dettagliato – spiega Aquilani - con la mia squadra intendo lavorare per riportare Vetralla alla sua vivacità, alla sua economia. Va fatta tornare gente nel centro storico, che è spopolato. Ora è veramente una Vetralla addormentata, spenta. La popolazione credo che abbia riposto fiducia in me perché sa che io, in qualche modo, a tutto raggio, sia nei lavori pubblici, sia nei servizi che con le manifestazioni, posso riportare turisti a Vetralla».

La domanda che ha fatto ai suoi concittadini è questa: «Scusate, qual è il motivo per cui qualcuno debba venire a passare un weekend a Vetralla? Dobbiamo ricostruire questa attrazione, perché è uno dei Comuni più importanti della Tuscia. Deve avere il posto che merita: troppe le tradizioni dimenticate, troppe le cose messe da parte. C’è stata un po’ di disattenzione a ciò che il paese chiedeva».

L’amministrazione uscente si è presentata divisa al voto: l’ex vicesindaco Tosini insieme a tre assessori da una parte (Carlo Postiglioni, Diana Ghaleb e Anna Maria Palombi) e il vice uscente Costantini con un altro assessore dall’altra (Enrico Pasquinelli). Dove hanno sbagliato gli avversari secondo Aquilani? «Secondo me nella mancanza di idee. Erano avvolti su se stessi, non dialogavano con la cittadinanza. C’era anche un’assenza totale del sindaco, quando mi incontravano per strada pensavano che fossi ancora io».

C’è sempre la voglia di festeggiare dopo aver vinto tanto, le nuove idee ci sono ancora? «Mi sento emozionato come la prima volta – conclude Aquilani - carico di energia che mi trasmettono anche i miei compagni di lista. Ci sono 11 novità e cinque uscenti, che chiamo i veterani. Io? Mi sembra di essere sempre quello di allora».