Verifiche su strade e viadotti, l'allarme dei sindaci: «I monitoraggi sui ponti? Ma se non abbiamo i fondi...»

di Renato Vigna

«La verità è che non ci sono soldi nemmeno per i monitoraggi. E quando vediamo che qualcosa non va facciamo finta di nulla, pregando che non succeda niente. O dovremmo chiudere le strade». I sindaci del Viterbese lanciano il grido l'allarme: signori del Governo, non c'è un euro. Hai voglia a chiedere relazioni entro il 30 agosto, qui mancano soldi per controllare (una serie verifica di un manufatto costa migliaia di euro), figuriamoci per far manutenzione dove serve. Eppure, di situazioni critiche ce ne sono.



L'elenco, lungo, è stato snocciolato ieri alla riunione indetta dal prefetto Giovanni Bruno. I primi dati, in parte noti, sono quelli forniti dalla Provincia. «Sul ponte dell'Abbadia (Vulci, ndr) abbiamo introdotto il senso unico, limitando la carreggiata. Già noti i problemi per il ponte di Lubriano e per quello di Blera, per i quali abbiamo chiesto un'analisi strutturale. Stiamo ultimando le verifiche e sulla Braccianese-Claudia l'opera è da tenere sotto controllo con successivi interventi». L'Anas, che gestisce 111 chilometri di strade con 109 opere d'arte, a seguito delle verifiche parla di «deterioramento del calcestruzzo per l'età e il dilavamento».



Per le strade di competenza, ovvero la Orte-Civitavecchia, l'Aurelia e l'Aurelia bis sono previsti 20 milioni di euro per la riqualificazione, di cui 8,5 saranno stanziati nei prossimi mesi, utili anche alla manutenzione del viadotto sul Tevere della trasversale 675 verso Terniche, per la lunghezza di 1.349 metri, è sorvegliato speciale. Per Autostrade, invece, «la situazione delle strutture è buona, non necessitando di manutenzione». L'Astral nella Tuscia gestisce invece 100 km di Cassia e 40 di Castrense con 38 opere d'arte, «tutte datate tra il 1910 e il 1990 ma senza situazioni di particolari criticità».



La parola quindi ai sindaci, tutti in difficoltà nel rispondere alle richieste del ministero dei Trasporti dopo la tragedia di Genova. Tra le segnalazioni, il restringimento di carreggiata del ponte delle Murelle a Montalto, mentre a Bagnoregio il ponte di Civita è oggetto di approfondimenti. Il Prefetto chiederà ora al ministro il rinvio al 30 settembre dell'invio dei risultati delle verifiche, fissando prima una nuova riunione dei sindaci.



Mercoledì 29 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:15



