Sabato 20 Agosto 2022, 05:45

Violenta e veloce. La perturbazione che per 36 ore è passata sulla Tuscia ha lasciato a terra danni e disagi. Dopo la prima ondata di giovedì mattina, ieri la violenza di vento e acqua ha colpito ancora il Viterbese, abbattendosi sopratutto nella zona dei Cimini. E’ qui, in particolare, che si sono registrati i maggiori disagi e danni. I comuni del lago di Vico e quelli dei monti Cimini dalla mezzanotte alle 5 del mattino di venerdì sono stati bersagliati da una bufera fatta di acqua, vento ed elettricità. E sulle strada è finito di tutto. Dai rami spezzati a interi alberi divelti.

Sulla strada Valle di Vico a Ronciglione, rimasta chiusa al traffico per diverse ore, diversi alberi sono caduti nei giardini di alcune villette e in strada. I rami hanno schiacciato una Smart parcheggiata in un'area interna. Danneggiati anche i tetti di alcune abitazioni. Non sono stati risparmiati nemmeno i tanti noccioleti presenti nella zona che sono stati colpiti da vento e acqua perdendo il frutto che ancora non era stato raccolto. Non diversa la situazione sui Cimini, dove i comuni di Canepina, Vallerano e Soriano nel Cimino, sono stati letteralmente investiti dalla furia della perturbazione.

Prima con molti fulmini caduti nelle vicinanze delle abitazioni e poi con scrosci di acqua e vento che hanno portato via qualsiasi cosa era lungo il percorso. Le strade sono state ricoperte da un tappeto di foglie e rami e i volontari della protezione civile e i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare diverse ore per liberare la zona. Colpiti anche qui diversi terreni agricoli, soprattutto castagneti e noccioleti presenti numerosi in zona. Tutte zone che per diversi mesi hanno sofferto la siccità di questo ultimo periodo ed erano già in sofferenza. La perturbazione dei giorni scorsi ha spezzato un periodo di profonda mancanza d’acqua che, a parte leggeri piovaschi preferragostani, duravano dal mese di maggio.

I danni non stati stati ancora conteggiati. In totale sono stati oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco, venti solo quelli nella zona dei Monti Cimini, andati avanti per l’intera giornata di ieri. Non è stato risparmiato dal maltempo nemmeno il capoluogo dove diversi alberi si sono abbattuti su auto lasciate in sosta, sia in centro che nel quartiere di Santa Lucia. Da oggi tornerà il bel tempo e il sole. Nessuna nuova perturbazione sembrerebbe essere all’orizzonte.