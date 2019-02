Venti sacchi di rifiuti raccolti lungo la provinciale Cimina: il gruppo di Viterbo Clean up colpisce ancora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A ripulire il bosco ci pensiamo noi. Nuova uscita del gruppo dei volontari ambientali di Viterbo Clean up, che sabato scorso si sono dati appuntamento su strada Cimina, al bivio con la Canepinese.«Ci siamo ritrovati in venti persone e insieme abbiamo ripulito un intero tratto di bosco. Abbiamo scelto una zona in cui le piogge fanno accumulare centinaia di rifiuti, quelli che vengono gettati dalle macchine in corsa. E abbiamo raccolto una quantità di plastica enorme, oltre a più di cento bottiglie di vetro per un totale di 12 sacchi di immondizia».Il gruppo di Viterbo Clean up per questa iniziativa ringrazia «di cuore l’ufficio tecnico del comune di Caprarola per averci messo a disposizione il loro efficiente e funzionante ecocentro per lo smaltimento dei rifiuti. Grazie a tutti i partecipanti per essersi uniti a noi ed aver condiviso il nostro stesso spirito!».Il gruppo di volontari già da ora dà appuntamento «a chiunque volesse partecipare ai prossimi interventi, seguendoci sulla nostra pagina facebook».