â€‹Vendono hashish in carcere in cambio di scarpe, alla sbarra due detenuti di Mammagialla

di Maria Letizia Riganelli

Vendevano hashish in cambio di scarpe, alla sbarra due detenuti di Mammagialla (Viterbo). Avevano messo in piedi una vera e propria piazza di spaccio tra le mura del carcere. E visto che negli istituti penitenziari non possono circolare soldi, si facevano pagare con capi di abbigliamento.



A portare alla luce il traffico di stupefacenti è stato un detenuto che ha consegnato la droga direttamente alla polizia penitenziaria. «Il ragazzo dopo alcuni giorni di isolamento per aver ricevuto un pacco con alcuni cellulari è venuto da noi e ci ha raccontato del giro di droga – ha detto un agente in aula -. Svelando dove avvenivano gli scambi, i nomi degli spacciatori e, infine, ci ha lasciato anche un pacchetto di hashish che aveva comprato lui dai due spacciatori. In seguito abbiamo fatto analizzare la sostanza, risultata positiva al narcotest».



La polizia penitenziaria dopo aver notificato la notizia di reato in Procura ha stretto la sorveglianza sui due detenuti. E durante un colloquio uno dei ragazzi è stato pizzicato con altra droga, portata in carcere dalla compagna.

Gli imputati devono rispondere di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Il tutto aggravato per averlo commesso in carcere.

Mercoledì 11 Aprile 2018



