Vendite on line, anche l'arredo bagno in ceramica fa affari con l'e-commerce

L'e-commerce è in continua crescita e tra i vari settori in espansione c'è quello dell'arredo bagno. Secondo una ricerca realizzata da Idealo, rappresenta circa il 28% degli acquisti online in questo comparto.Il trend è talmente positivo che ha permesso ad alcune realtà del distretto industriale di Civita Castellana (Viterbo) di affermarsi sul mercato on line, fino a diventare dei leader. In prima fila ci sono quattro giovani imprese: Bagno Expert, Jo-Bagno, Bagno Shop, Factoryshop che danno lavoro ad una ventina di persone tra diretti e indiretti, mentre altre stanno emergendo nell'on line.L'offerta dei loro portali è indirizzata verso gli arredi, i sanitari e altri accessori per il bagno che sono prodotti a volte direttamente dall'azienda. Che può così offrire un servizio accessibile, di alta qualità e design. Come nel caso di Factory-shop.it. «La nostra produzione ha spiegato Luca Morresi - è rigorosamente realizzata con materiali qualificati e certificati, con una particolare attenzione per l'ecosostenibilità. E la fiducia dei clienti nei nostri confronti è in continuo aumento».Jo-bagno è nata nel 2011. «La nostra forza è stata quella di riuscire a raggiungere ogni casa, attraverso internet ha spiegato Daniele De Antonis - portando prodotti di qualità e innovativi a costi competitivi, come in fabbrica. La sfida è stata soprattutto quella di credere nei prodotti del nostro distretto. Abbiamo abbattuto ogni ostacolo, dimostrando il valore del nostro e-commerce e dei nostri partner commerciali».Le quattro piattaforme hanno chiaro l'obiettivo finale: «L'offerta dei nostri siti è sempre stata e continuerà a essere incentrata sulle necessità del cliente hanno spiegato da Bagno Expert- nelle possibilità di personalizzazione, assistenza e sicurezza degli acquisti oltre che sul prezzo e la qualità. I prezzi chiari e senza costi nascosti, con una assistenza al cliente copre ogni aspetto dell'acquisto».