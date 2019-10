Vendita chiesa dei Facchini, prezzo modificato a penna: indaga la Procura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Procura sta indagando sul maxi-emendamento arrivato in aula, modificato a penna, in sede di discussione di bilancio. E ha già ascoltato tre persone: l'assessore al patrimonio Paolo Barbieri e due dipendenti comunali.Quel consiglio sul bilancio, l'11 aprile scorso, è ricordato come la seduta in cui si è rischiato di vendere la ex chiesa della Pace, dove il Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa svolge le assemblee ed effettua le prove di portata. E anche per la «manina» che ne aveva modificato il prezzo, nel documento presentato dalla maggioranza e poi ritirato perché quell'immobile non è di proprietà del Comune ma del ministero.La Procura starebbe indagando per falso in atto pubblico. Nel maxiemendamento era riportato il costo di 19 mila euro per un deposito. Ma Barbieri - almeno questo sembra abbia riferito - lo ha modificato perché sarebbe saltato il 3 davanti alla cifra, che avrebbe dovuto dunque essere 319 mila euro. Il capogruppo di FdI, Paolo Bianchini, durante il consiglio aveva sollevato dubbi: «Ci era stato detto che si trattava di un magazzino. Sui precedenti atti compare a 19 mila euro. Chi l’ha modificata?».Alla Procura Barbieri ha consegnato il maxiemendamento e la lettera della Prefettura in cui si specifica il legittimoproprietario della ex chiesa della Pace: non palazzo dei Priori ma il ministero.