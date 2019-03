Vende hashish a minorenne, arrestato a Valle Faul spacciatore straniero di 19 anni

Ancora uno spacciatore nella rete dei carabinieri. Nel pomeriggio di ieri i militari del nucelo operativo della compagnia di Viterbo hanno arrestato, dopo un prolungato servizio di pedinamento e di osservazione, un ragazzo di 19 anni originario del Gambia.



Il giovane, in Italia senza fissa dimora; è stato bloccato dai carabinieri in città, nei giardini pubblici di valle Faul, mentre tentava di spacciare due dosi di hashish (per un peso di 3 grammi complessivi) a un minorenne di Viterbo. Quest'ultimo ora verrà segnalato quale assuntore alla Prefettura.



A Valle Faul per lo spacciatore è scattato l'arresto e il successivo trasferimento nelle camere di sicurezza della compagnia di Viterbo, in attesa del rito direttissimo in tribunale. Ultimo aggiornamento: 13:21