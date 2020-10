Incendio in casa a Vejano, muore un giovane

Tragedia questa mattina a Vejano dove un giovane di 28 anni è morto per l'incendio della sua abitazione. E' successo intorno alle 7, all'ultimo piano di una palazzina in centro storico, in via Umberto I.

Il giovane viveva con la madre, che in quel momento era uscita. I vicini hanno visto uscire il fumo dalle finestre e hanno dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la palazzina è stata sgomberata e il giovane è stato trovato morto. Non si conoscono al momento le cause della tragedia, sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco e le indagini dei carabinieri.

La vittima è stata trasportata a Belcolle, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si tratta di un giovane ucraino, che era andato a Vejano a trovare la madre.

Ultimo aggiornamento: 13:37

