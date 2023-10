Vbc Viterbo, buona la prima: 3-2 al Frosinone

Comincia con una vittoria, in un Palavolley gremito al limite della capienza la nuova stagione della MO.DA. Vbc Viterbo.

Per le ragazze agli ordini di mister Jacovacci la prima occasione ufficiale per mettere in pratica tutte le indicazioni e il lavoro svolto durante preparazione.

Primo avversario stagionale un’agguerrita Assitec Volleyball che rende dura la vita alle Viterbesi rimontando il 2/0 e costringendole al quinto set dove il sestetto guidato da capitan Capotosti riesce a far sua la gara vincendo il set in rimonta. Il sestetto gialloblù scende in campo con Marinelli e Imparato sulla diagonale, Capotosti e Finazzi in banda, Ippoliti E. e Baffetti al centro , libero Carbonari al rientro dopo un lungo periodo di inattività per un grave infortunio. Vittoria che da sicuramente morale e mostra le potenzialità del gruppo.

Prossimo appuntamento sabato 14 ottobre alle ore 21 contro la Luca Consani Grosseto.

VBC Viterbo - ASSITEC VOLLEYBALL FR 3-2 (25-21, 25-13, 19-25, 22-25, 15-11)

VBC Viterbo 23-24: IMPARATO G. 18, PENNACCHINI I. (L), CARBONARI A. (L), SORRENTINO M., IPPOLITI E. 13, CAPOTOSTI A. 14, MARINELLI M. 1, COLLA M., BAFFETTI G. 9, IPPOLITI V., GARBUGLIA L. 1, GIOVACCHINI V. 2, SERRA F., CORELLA G. 2, FINAZZI G. 18.

ASSITEC VOLLEYBALL FR: MULAS B. (L), SOLETI F. 18, MATERA S., AMATORI G. 7, SCORPIO A. (L), LUPOLI C. 3, SENTINELLI A. 5, CAPPONI C. 11, CASALESE N. 9, ZUBIANI G., CATALLO V., VIZZACCARO M., LIBERATI V. 1, SANTAMAITA L. 2. Arbitri: Galletti Massimo e Bachis Elena Durata set: 00:26, 00:21, 00:25, 00:26, 00:16.