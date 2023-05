Paura a Vasanello per una scossa di terremoto. Chiuse tutte le scuole

Scossa di terremoto a Vasanello. Avvertita dalla popolazione, si è verificata intorno alle 11,34 con una magnitudo di 2.2 a una distanza di circa un chilometro dal centro abitato.

Il sindaco Igino Vestri ha disposto la chiusura delle scuole: materna, elementare e media. Anche il Comune è stato chiuso in via precauzionale. Molti cittadini si sono radunati in piazza della Repubblica, dopo aver avvertito la scossa. Ora lentamente la popolazione sta tornando nelle proprie abitazioni.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato il terremoto con coordinate geografiche (lat. e lon. 42.4190 e 12.3360) a una profondità di 7 km.

Alcuni dei residenti hanno sentito in maniera distinta il boato e sono usciti in strada. Circa quaranta anni fa era stata registrata nella zona un scossa della stessa portata.