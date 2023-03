Vasanello, i genitori se le danno di santa ragione: partita under 15 interrotta

Calcio violento nel settore giovanile a Vasanello. Un bruttissimo episodio si è verificato nella gara under 15 provinciale tra la squadra locale del Vasanello e il Castel Sant'Elia.

La partita è stata interrotta a quanto sembra a causa di uno scambio di colpi proibiti tra genitori dei calciatori che hanno scelto come ring il terreno di gioco. Sono stati coinvolti anche alcuni dirigenti.

La gara in quel momento era sul 3-2 in favore della squadra ospite. Sul posto sono inteventute tre auto dei carabinieri per calmare gli animi e un'ambulanza.