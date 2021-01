Vasanello, arrestato nigeriano condannato per omicidio: deve scontare una pena di 6 anni

I carabinieri della stazione di Vasanello hanno rintracciato e arrestato un cittadino nigeriano, colpito da un ordine di arresto.L'uomo deve scontare una condanna di 6 anni e 8 mesi, in carcere, per omicidio preterintenzionale. I fatti che lo riguardano risalgono alla fine del 2017, quando fu coinvolto in un'aggressione a un uomo del Viterbese, poi deceduto in seguito all’accaduto.

L uomo è prima trasferito a Civita Castellana e poi è stato tradotto nel carcere di Viterbo

