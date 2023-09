Vasanello il campione Nicola Pietrangeli ospite all’intitolazione del campo da tennis a Eucherio Libriani

Un appuntamento all’insegna del grande sport domenica 24 settembre a Vasanello.

Alle 18, 30 si terrà l’intitolazione Del campo da tennis ad Eucherio Libriani ed ospite d’onore della giornata sarà il campione Nicola Pietrangeli.

Considerato uno dei migliori tennisti italiani di sempre, ha vinto in singolare il Roland Garros nel 1959 e nel 1960 e gli Internazionali d’Italia nel 1957 e nel 1961. Anche a Wimbledon i suoi risultati restano tra i migliori dei giocatori italiani ed è, inoltre, il solo italiano, insieme al giornalista Gianni Clerici, ad essere stato introdotto nella International Tennis Hall of Fame.

Pietrangeli detiene il primato mondiale degli incontri disputati e vinti in Coppa Davis ed il record del numero di titoli italiani assoluti in campo maschile (22), tra cui sette nel singolare.

“Per noi è un vero onore avere un ospite così importante per questo evento – commenta il sindaco Igino Vestri - la presenza di Pietrangeli e l’intitolazione del campo ad Eucherio Libriani, due veri campioni di primo livello, ognuno nel suo ambito, non potrà che rappresentare uno stimolo ed un incoraggiamento, per tanti giovani, ad avvicinarsi al prezioso contributo formativo dei valori dello sport”