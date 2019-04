Shock a Vasanello, in provincia di Viterbo. Nel pomeriggio una donna, di circa settanta anni, è stata trovata senza vita dopo essersi impiccata ad un albero, in mezzo ad un noccioleto.



A trovare il corpo senza vita è stato un familiare. La donna, a quanto sembra, era sofferente da qualche tempo di depressione.



Sul posto i carabinieri, che hanno aperto un indagine, e un medico legale per stabilire la cause del decesso. Ultimo aggiornamento: 21:16