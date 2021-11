Mercoledì 3 Novembre 2021, 06:00

All’appello manca almeno un milione e mezzo di euro «di promesse non mantenute». Promesse «da marinaio» da parte del sindaco Giovanni Arena: così le definisce il leghista Vittorio Galati. Sull’assestamento dalla maggioranza già piovono bordate e si preannunciano emendamenti su quanto era stato chiesto e rimandato in sede di bilancio di previsione. Interventi che avrebbero dovuto trovare spazio ora.

Alla fine l’atto in commissione è stato approvato con due astensioni (oltre a Galati, Sergio Insogna di Fondazione), ma domani in consiglio si annusa aria di battaglia. L’assessore Alessandro Alessandrini è stato lasciato solo a spiegare i buchi, o meglio le buche date da altri colleghi di giunta. Il primo ad affondare è stato Insogna: «Questo atto – ha detto - dovrebbe servire a coprire le spese che nel bilancio preventivo non era stato possibile affrontare. Questo era stato promesso, ma mancano alcune voci importanti. Ci eravamo impegnati a completare il finanziamento del bando per le associazioni di volontariato. Da 20 mila dovevamo passare a 40 mila. Mancano 10 mila euro per l’Emporio solidale, e anche lì c’era un impegno».

Non solo: «Addirittura scopro con stupore che mancano 40 mila euro per il piano di recupero del centro storico, che mi sembra una cosa abbastanza grave. Lo spirito era mantenere gli impegni presi col bilancio preventivo sulle cose che erano rimaste scoperte. Se i 40 mila non ci sono si crea un problema serio». Da Alessandrini la risposta è inevitabile: «Non ci sono». E qui Insogna ha lanciato l’avviso: «Abbiamo votato il bilancio dopo aver ricevuto garanzie su questi temi. I consiglieri danno indicazioni alla giunta: ci vuole più rispetto. Non è simpatico fare gli spettatori e essere chiamati solo per votare. E’ fastidioso».

C’è anche l’opposizione, con Alvaro Ricci (Pd) che torna su un altro impegno: il finanziamento per ottenere i certificati antincendio nelle scuole: «Vediamo solo un parzialissimo riscontro, manca un milione».

Infine Galati. «In sede di bilancio presentammo un emendamento sul parcheggio antistante il cimitero di Bagnaia. Il sindaco prese l’impegno solenne con il consiglio che avrebbe sistemato l’area con questa variazione di bilancio, per 422 mila euro. Circa 15 giorni fa abbiamo inviato una lettera aperta insieme a Scardozzi e Santucci per ricordarglielo: ci sono queste benedette risorse?». Alessandrini ha provato a passare la palla all’assessore Allegrini, che però non era collegata. E quindi «io posso dire che non ci sono». Galati e Insogna domani entreranno in aula con emendamenti per recuperare i fondi. Resta da capire se e da dove verranno tolti, visto che finora le richieste sono cadute nel vuoto.