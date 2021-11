Mercoledì 10 Novembre 2021, 06:25



Soccorso rosso. La maggioranza, in difficoltà sugli emendamenti presentati dal leghista Vittorio Galati e da Fondazione, ha chiesto all’opposizione un confronto. E così il voto sulla variazione al bilancio è stato ancora rimandato: se ne riparla martedì prossimo. Ora bisogna vedere se si riuscirà nell’impresa di arrivare a un accordo, che potrebbe essere simile a quanto già visto un anno fa col maxiemendamento al bilancio.

L’epilogo: complice un impegno del consigliere Massimo Erbetti (M5S) nel primo pomeriggio, si è arrivati a una sospensione. Sarebbe dovuta durare poco, invece è andata avanti per oltre un’ora. Qui le parti si sono studiate, da entrambe è arrivata l’apertura a verificare le condizioni per condividere almeno qualche proposta. Mossa che la maggioranza, se fosse stata certa dei propri numeri, forse non avrebbe fatto. Al rientro, l’annuncio: si torna in aula tra una settimana.

La mattinata invece era stata frizzante. Prima con l’allarme lanciato dal capogruppo forzista Giulio Marini: «Mi risulta che la Regione abbia intenzione di incrementare i rifiuti su Viterbo. Sollecito il sindaco a intervenire, convocando un consiglio straordinario». Poi con la minoranza che ha fatto le pulci ai capitoli di spesa di cultura e turismo. Al pressing del civico Giacomo Barelli, l’assessore Marco De Carolis ha risposto così: «Ci sono 150 mila euro per il Natale, che ogni anno ha sempre gli stessi costi. Altri 40 mila sono per piano sicurezza e ambulanze. I 90 mila servono per il concerto di Capodanno in piazza: concerto, service, palco, sicurezza. Serviranno infatti una serie di restrizioni, come il Green pass. La cifra ci consente di fare il minimo indispensabile, in pandemia i costi sono elevati».

Resta il dubbio sui 40 mila euro per il piano di sicurezza, che non è per il Christmas village, in quanto da delibera deve provvedere autonomamente. Sul concorso di idee per la nuova Macchina di Santa Rosa ha chiesto lumi invece Chiara Frontini (Viterbo 2020), in quanto non sarebbe un’urgenza, visto che si rischia di avere la nuova struttura nel 2023. Però il consiglio aveva dato indicazioni già a maggio di fare il concorso, come ricordato dal dem Alvaro Ricci.

La giustificazione di De Carolis? «Al momento di attuare la delibera non ero in carica come assessore, mi erano state tolte le deleghe».