Vanno a pesca e perdono il sentiero, recuperati dai pompieri due diciottenni

Si perdono nelle campagne tra Civita Castellana e Castel Sant’Elia, recuperati dai vigili del fuoco due 18enni.

Avevano deciso di andare a pescare alle cascate del Picchio ma quando è calato il sole non hanno più trovato il sentiero per tornare a casa. Spaventati dal buio imminente hanno iniziato a chiedere aiuto.



L’allarme al distaccamento dei vigili del fuoco di Civita Castellana è arrivato intorno alle 18. Subito i pompieri sono arrivati nel luogo indicato e iniziato le ricerche dei ragazzi. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Castel Sant’Elia e i sanitari del 118.



Dopo un’ora i vigili del fuoco hanno individuato i due 18enni e in pochi minuti sono riusciti a trarli in salve e a riportarli sani e salvi a casa. Ultimo aggiornamento: 20:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA