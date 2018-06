Vandalismo al Bullicame: sfondati con un palo tutti i pannelli di protezione

di Massimo Chiaravalli

Hanno sfondato tutti i pannelli di recinzione della callara del Bullicame. Ignoti si sono introdotti nel sito citato da Dante Alighieri nella Divina Commedia e hanno distrutto il recinti di protezione della storica fonte termale simbolo di Viterbo. Sul posto c'è il presidente di Viterbo Civica, Lucio Matteucci, che ha denunciato il fatto e fotografato per intero lo sfregio.



«Hanno sfondato tutto - dice Matteucci - non si salva neanche una delle recinzioni. Il simbolo della città è stato sfregiato. Le hanno rotte utilizzando un palo. Sono stati abvvisati tutti, il prefetto, il sindaco Leonardo Michelini, che sta arrivando sul posto».



Intorno alla callara ci sono delle telecamere di sorveglianza, ma pare che non funzionino.

Sabato 23 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:41



© RIPRODUZIONE RISERVATA