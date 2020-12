Un Natale a metà.

Quello che sta per arrivare per moltissimi sarà un periodo festivo di divisioni. Nell’ultimo dpcm emanato del premier Giuseppe Conti ci sono una serie di restrizioni specie per il 25 e 26 dicembre - che mirano a fermare il dilagare dell’epidemia Covid - che in alcuni Comuni rischiano di pesare di più.

E’ il caso di Vallerano e Vignanello. Due paesi, sui Monti Cimini, distinti ma territorialmente e geograficamente uniti.

I confini, in questo caso, sono un semplice artificio. Una costruzione fisica.

Non esiste, infatti, alcun distanziamento. I cartelli di benvenuto di Vignanello sono quelli di arrivederci di Vallerano, e viceversa.

Come preannunciato una manciata di giorni fa dal premier il 25 e 26 dicembre non si potrà lasciare il proprio Comune. Come faranno allora i cittadini di questi due comune che oltre ad essere attaccati geograficamente, hanno famiglie composte e composite da cittadini di entrambi i territorio?

«Nel limite del possibile - afferma il sindaco di Vignanello Federico Grattarola - cercheremo di rispettare la norma. C’è da dire che noi siamo davvero attaccati, di fatto siamo un paese unico. Ci sono esigenza particolari, come questa situazione, che andrebbero compreso. Ovviamente nei prossimi giorni parlerò con i carabinieri e la polizia locale, servirà un po’ di tolleranza. Sempre nel rispetto delle regole che impone questo particolare periodo di emergenza sanitaria».

Non si tratta solo di confini ma anche di legami.

Di questo ne è convinto Adelio Gregori, primo cittadino di Vallerano. «I nostri - afferma - non si possono considerare due paesi diversi. A livello sociali, di relazioni familiari la situazione è molto più complessa. Dobbiamo sicuramente rispettare le regole, e lo faremo. Ma dobbiamo tenere a mente che chiudendo i confini in maniera così netta il giorno di Natale si rischia di lasciare soli molti anziani. Mandandoli incontro a problemi seri come la solitudine in un periodo così complesso. Forse sarebbe stato meglio non equiparare piccolo comuni a grandi città. Le esigenze e le situazioni sono molto, molto diverse».

La norma serve a tutelare proprio gli anziani da un possibile contagio da Coronavirus. « Ogni giorno - dice ancora Adelio Gregorio - lavoriamo per far rispettare le regole per tutelare la salute di tutti. Ma qui parliamo davvero di distanze che non superano i 150 metri da un’abitazione all’altra. E lasciamo che alcuni familiari possano perdersi il 24 ma non il 25 e 26 dicembre. E’ un po’ un controsenso».

I controlli.

Le forze dell’ordine sono state già allertate e nel giorno di Natale e Santo Stefano controlleranno gli spostamenti tra Comuni della Tuscia.

«Sono certo che prevarrà il buon senso e l’intelligenza dei cittadini - conclude il sindaco di Vallerano -. E auspico che anche le forze dell’ordine faranno prevalere il buon senso e saranno tolleranti. Ogni situazione è diversa e la nostra è davvero unica».

