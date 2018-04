Vallerano, morto per un malore Emiliano Morelli: 23 anni, allenatore della scuola calcio della Monti Cimini

di Ugo Baldi

Vallerano e la Polisportiva Monti Cimini sotto shock. Emiliamo Morelli, allenatore della scuola calcio della società della provincia di Viterbo, è stato stroncato da un improviso malore poco dopo mezzogiorno. Il ragazzo, di appena 23 anni, si è accasciato a terra mentre era in compagnia di altre persone fuori da un locale pubblico. Subito sono scattati i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare.



Emiliano, che di professione svolgeva il lavoro di montatore video freelance, da qualche anno si era trasferito da Roma con la sua famiglia a Vallerano, dove era subito entrato nelle simpatie di molti; si dedicava con passione alla scuola calcio della società giallonera, oltre ad organizzare altre manifestazioni. Il fratello gioca con la squadra maggiore della società Cimina, il papà Massimiliano è un giornalista.



Addolorati e sconvolti i dirigenti: «E' un dramma che colpisce tutti noi della società e l'intera comunità - ha detto il presidente Gianni Patrizi - non ci sono parole. Siamo addolorati per quanto è avvenuto e ci stringiamo intorno alla famiglia Morelli per questo grave lutto». Il corpo del giovane è stato trasferito all'obitorio del cimitero di Vallerano.

Venerd├Č 27 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:27



